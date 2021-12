Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kennzeichen beschädigt- Täter flüchtet unerkannt

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (9.12.) wurde eine Bewohnerin der Königstraße auf laute Geräusche aufmerksam, die augenscheinlich aus Richtung Straße kamen. Bei der Nachschau konnte sie eine männliche Person dabei beobachten, wie dieser sich augenscheinlich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Nachdem er bei einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, schwarzen VW zunächst das hintere Kennzeichen abgebrochen hat, beschädigte er noch zwei weitere Kennzeichen an einem silbernen Opel und weißen Hyundai. Am Ende brach er noch ein Kennzeichen von einem weißen Nissan ab und warf dieses auf einen Grünstreifen des Birkenweges. Das abgerissene Kennzeichen des VW konnte ebenfalls im Nahbereich aufgefunden werden. Die Zeugin beschrieb den Täter mit ca. 20 Jahren alt und etwa 180cm groß. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und trug eine grüne Bomberjacke. Durch den Vandalismus entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro an den Fahrzeugen. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die weiteren Angaben zu den Sachbeschädigungen oder dem flüchtigen Täter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell