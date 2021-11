Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211126 - 1420 Frankfurt-Innenstadt: Ladendieb mit der Hilfe eines Passanten festgenommen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Mittag (25. November 2021) hat ein 28-jähriger Mann in einem Kaufhaus eine hochwertige Jacke entwendet. Im Rahmen seiner Flucht bedrohte er zwei Ladendetektive. Einem Passanten ist es zu verdanken, dass schlussendlich die Festnahme des Täters gelang.

Gegen 12.30 Uhr betrat der 28-Jährige ein Kaufhaus in der Zeil. Eine Jacke im Wert von etwa 350 Euro schien ihm besonders gut zu gefallen, so dass er die Sicherung gewaltsam abriss und mitsamt dem Objekt seiner Begierde das Geschäft verließ. Hierbei hatte er die Rechnung jedoch ohne zwei Ladendetektive gemacht, welche sofort die Verfolgung aufnahmen. Der Tatverdächtige ging die beiden tätlich an und zückte plötzlich ein Messer. Ein 31-jähriger Passant erkannte die Situation und eilte den Detektiven sofort zur Hilfe. Er besprühte den 28-Jährigen mit einem Tierabwehrspray. Einer der beiden Ladendetektive nutzte die Gelegenheit und ergriff das Messer des mutmaßlichen Täters, so dass der 28-Jährige schließlich überwältigt und die Polizei alarmiert werden konnte. Der Ladendetektive verletzte sich durch den Griff in das Messer leicht.

Der Tatverdächtige wurde schließlich in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und wird im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell