Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211126 - 1419 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fahrraddiebstahl bleibt im Versuchsstadium stecken

Frankfurt (ots)

(ro) Gestern Abend (25. November 2021) fiel einer Polizeistreife ein Mann im Bahnhofsviertel auf, der an Fahrrädern hantierte und dabei eindeutig den Eindruck erweckte, nicht deren rechtmäßiger Besitzer zu sein. Noch bevor es zum Diebstahl kam, nahm die Streife ihn fest.

Gegen 19:25 Uhr bemerkten die aufmerksamen Beamten einen 41-Jährigen, der in der Straße Am Hauptbahnhof mit einem losen Fahrradsattel an zwei gesicherten, hochwertigen Fahrrädern hebelte. An die teure Beute konnte er dabei nicht gelangen, da die Beamten sein Vorhaben umgehend unterbanden und ihn festnahmen. Nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

