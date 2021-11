Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211125 - 1416 Frankfurt-Bockenheim: Festnahme nach Geschäftseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Streife konnte am Donnerstag, den 25. November 2021, gegen 04.00 Uhr, einen Mann dabei beobachten, wie dieser in der Voltastraße in ein Ladengeschäft einstieg, nachdem er zuvor die Tür aufgehebelt hatte.

Beim Verlassen des Geschäftes wurde er festgenommen. Er hatte rund 500 EUR Bargeld Diebesgut sowie diverses Werkzeug dabei. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 46-jährigen Mann, ohne festen Wohnsitz.

