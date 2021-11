Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211125 - 1413 Frankfurt-Bundesautobahn: 35-jähriger Mann tödlich verletzt worden

Frankfurt (ots)

(ne) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der BAB 5 ist gestern Abend ein 35-jähriger Mann tödlich verletzt worden.

Der 35-Jährige betrat gegen 22:30 Uhr die Fahrbahn der BAB 5 in Richtung Kassel, zwischen dem Westkreuz und dem Nordwestkreuz Frankfurt. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß des Mannes mit einem Pkw. Der 35-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei musste die Fahrbahn aufgrund der umfangreichen Folgemaßnahmen bis etwa 3:30 Uhr komplett sperren. Ersten Ermittlungen zufolge hat sich der Mann in suizidaler Absicht auf die Autobahn begeben.

