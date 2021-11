Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211124 - 1410 Frankfurt-Rödelheim: Bargeld entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Vermutlich wurde eine 62-jährige Frankfurterin dabei beobachtet, wie sie am Dienstag, den 23. November 2021, gegen 15.00 Uhr, an einem Geldautomaten Bares abhob. Das Geld, 2.300 EUR, verstaute sie in ihrem mitgeführten Rucksack und benutzte dann einen Aufzug in einem Ärztehaus in der Radilostraße. Mit in dem Aufzug befand sich noch ein ihr unbekanntes Paar. Kurze Zeit später musste sie den Diebstahl ihres Bargeldes feststellen. Es ist davon auszugehen, dass der Rucksack unbemerkt von dem Pärchen im Aufzug geöffnet worden war.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, 55-60 Jahre alt und etwa 183 cm groß. Schmale Statur, kurze, graue Haare. Trug eine dunkle Jacke und führte eine rote Einkaufstasche mit sich.

2. Täter: Weiblich, etwa 170-175 cm groß, dunkelbraune Haarfarbe. Insgesamt dunkel gekleidet.

