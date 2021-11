Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen- und Alkoholkontrollen in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Zollamtstraße durchgeführt. Besondere Beachtung galt hier den Fahrzeugführern. Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob die Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, was bei sieben Fahrern der Fall war. Gegen sie wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Außerdem nahmen die Beamten mehrere weitere Strafanzeigen auf, u.a. wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Führens eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt wurden 18 Mängel bei den kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrern erkannt, in zwei Fällen mussten die Fahrer eine Verwarnung zahlen.|esb1

