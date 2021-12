Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Heckscheibe an Auto beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntagmittag, 19.12.2021, und Montagmorgen, 20.12.2021, ist die Heckscheibe an einem in Rheinfelden-Minseln geparkten Auto beschädigt worden. Der Ford Focus stand in einer ca. 50 Meter von der Wiesentalstraße entfernten Hofeinfahrt. Als der Fahrzeugbesitzer am Montagmorgen zu seinem Auto kam, war die Heckscheibe zersplittert. Aus dem Innern fehlte nichts. Das Polizeirevier Rheinfelden (Kontakt 07623 7404-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell