Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Heizdecke verursacht starke Rauchentwicklung - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Mutmaßlich eine defekte Heizdecke hat am Montag, 20.12.2021, in Weil am Rhein-Ötlingen eine starke Rauchentwicklung verursacht. Kurz nach 17:00 Uhr war ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit starken Einsatzkräften an. Der Bewohner des betroffenen Hauses konnte dieses rechtszeitig verlassen. Er blieb unverletzt. Eine eingeschaltete Heizdecke im Schlafzimmer war für die Rauchentwicklung verantwortlich. Ein offenes Feuer gab es nicht. Heizdecke und Matratze wurden beschädigt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit Notarzt und einem Rettungswagen und die Polizei mit drei Streifenwagenbesatzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell