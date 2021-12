Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 21.12.2021, gegen 10.30 Uhr, brannte in der Denzlinger Straße in Freiburg ein geparktes Elektrofahrzeug vollständig aus. Das Feuer griff trotz dem schnellen Einschreiten der Feuerwehr auf ein benachbart geparktes Fahrzeug über, welches ebenfalls in Vollbrand geriet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

