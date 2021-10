Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ettlingen (ots)

Drei Verletzte und ein Gesamtschaden von 19.000 Euro waren am Samstag gegen 17.15 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Verbindungsstraße zwischen Ettlingen und Rheinstetten.

Der 51-Jährige Fahrer eines Kleinlastwagens wollte von Ettlingen kommend nach links auf die Landesstraße 566 in Richtung Rheinstetten-Mörsch abbiegen. Hierbei übersah er wohl ein in Gegenrichtung fahrendes Motorrad, das nahezu frontal gegen den Kleintransporter stieß.

Der 58-jährige Kradfahrer erlitt dabei offenbar mehrere Knochenbrüche und kam unter Einsatz der Rettungsdienste in ein Krankenhaus. Seine 49-jährige Sozia musste mit einem Beinbruch in eine Klinik gebracht werden. Auch der 51 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher trug Verletzungen davon und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Paulina Roth, Pressestelle

