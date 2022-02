Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Eine Einsatzstelle, zwei Einsätze /Feuerwehr Gelsenkirchen rückt zu zwei Kellerbränden nach Bulmke-Hüllen aus

Am Montagabend, gegen 21:25 Uhr, wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Kellerbrand nach Bulmke-Hüllen gerufen. Anwohner hatten eine leichte Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf dem Graskamp" bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Atemschutztrupp kontrollierte den Kellerbereich und fand dort eine geringe Menge an brennenden Kartonagen vor. Schnell konnte diese abgelöscht werden. Die unverletzten Anwohner konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Um 02:45 Uhr ertönte dann wieder der Alarmgong. Erneut rückten die Kräfte zu dem bereits bekannten Objekt aus. Diesmal trafen sie allerdings auf einen ausgedehnten Kellerbrand mit einer starken Rauchentwicklung. Zudem befanden sich noch Personen im Gebäude. Folgerichtig erhöhte der Einheitsführer das Alarmstichwort und leitete umgehend die Menschenrettung ein. Mit Fluchthauben führten die Trupps zwei Personen aus dem Gebäude. Diese konnten nach der notärztlichen Inaugenscheinnahme unverletzt vor Ort verbleiben. Ein Atemschutztrupp widmete sich der Brandbekämpfung. Ihm gelang es die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Gut zweieinhalb Stunden nach Eingang des Notrufes endete der Einsatz. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei Gelsenkirchen leitete im Nachgang die Ermittlungen zur Brandursache ein.

