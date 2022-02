Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: 8 witterungsbedingte Einsätze für die Feuerwehr am Sonntag

Bedingt durch den lang anhaltenden Regen und die hohen Windgeschwindigkeiten wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen am Sonntag zu bisher 8 witterungsbedingten Einsätzen gerufen. Bei 5 Einsätzen stürzten Bäume auf Straßen. Im Bereich Sienbeckstr./Cäcilienstr in Gelsenkirchen Resse riss ein umgestürzter Baum zwei Telefonmasten um. Die Telefonleitung wurde frei geschnitten und die Telekom informiert (Fotos). In der Elisabethstraße in der Altstadt wurde eine Satellitenschüssel umgeweht und musste durch Einsatzkräfte von einem Flachdach geborgen werden. In zwei Fällen rückte die Feuerwehr aus um verstopfte Straßeneinläufe frei zu legen und so die überfluteten Fahrbahnen von den Wassermassen zu befreien.

