Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Niederzier (ots)

Am Freitag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung auf der Friedlandstraße in Oberzier ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr verließen die Bewohner ihr Heim. Als sie gegen 20:40 Uhr wieder zurückkehrten bemerkten sie ein offenstehendes Fenster im Wohnzimmer, das offensichtlich aufgehebelt wurde. Der oder die Täter gelangten aller Wahrscheinlichkeit nach durch die rechts neben dem Haus gelegene Einfahrt in den Gartenbereich des Hauses. Dort müssen sie eine Aufstiegshilfe genutzt haben, um an das Fenster zu gelangen. Ob die Unbekannten Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum rund um die Friedlandstraße in Oberzier verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte teilen Sie Beobachtungen unter der 110 der Polizei mit.

