Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen -Einbruchsdiebstahl in Mobilfunkgeschäft-

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 19.05.2021, gegen 23.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße in Altenkirchen ein. Es wurden diverse Mobilfunkartikel entwendet. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell