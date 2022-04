Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Mülltonne in Brand gesteckt (Uhrzeit hinzugefügt)

Twist (ots)

Am 2. April um 21.30 Uhr kam es in Twist in der Ansgarstraße auf einem Schulgelände zu einem Brand. Dabei wurde durch unbekannte Täter eine Papiertonne in Brand gesteckt. Die Feuerwehr Twist war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden ist dabei nicht erstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

