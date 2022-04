POL-EL: Twist - Fahrzeug geriet in Brand

Schüttorf (ots) - Am 2. April um 12.35 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in Schüttorf in der Sandstraße einen Busch in Brand zu setzen. Die Büsche wurden dabei leicht angesengt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 ...

mehr