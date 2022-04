Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am 1. April kam es gegen 17.42 Uhr in Meppen in der Schützenstraße zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Seat Arona ein und entwendeten einen Rucksack. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Gegen 19.30 Uhr haben unbekannte Täter in der Bahnhofstraße ebenfalls die Scheibe eines VW-Polo eingeschlagen und entwendeten die Geldbörse und ein Smartphone. Der Besitzer sprach die Täter kurz danach an, welche daraufhin den Besitz an der Beute aufgaben und in unbekannter Richtung flüchteten. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

