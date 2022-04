POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots) - Am 28. März kam es zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in Papenburg/Obenende, auf dem Busbahnhof und Parkplatz des Friedhofes der Michael-Kirche zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

