POL-OL: +++Versammlung in der Stadt Oldenburg von Kritikern der Corona-Maßnahmen+++

Oldenburg (ots) - Nach einem Raubüberfall an der Donnerschweer Straße konnten Polizeibeamte am späten Sonntagabend zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren identifizieren. Die Tat ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Ein 17-jähriger Jugendlicher war hier zunächst mit zwei weiteren Männern in einen Streit ...

mehr