POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Brand von Mülltonen mit erheblichem Folgeschaden++

Oldenburg (ots)

Am 26.03.2022 gegen 11.59 wurde der Großleitstelle der Feuerwehr der Brand eines Carports in Edewecht, Käpt'n Weg, gemeldet. Die freiwilligen Feuerwehren aus Edewecht und Husbäke wurden sofort entsendet. Parallel erfolgte die Meldung auch an die Polizei, welche einige Minuten nach der Feuerwehr eintraf. Zu diesem Zeitpunkt war der Brand bereits durch Anwohner und Passanten ohne notwendiges Hinzutun der Feuerwehr gelöscht worden. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass aus ungeklärter Ursache drei Mülltonen in Brand geraten sind, die an einem Zaun, in der Nähe des Carports, gelagert wurden. Durch die enorme Brandentwicklung wurden neben den Mülltonen der Zaun, ein Gewächshaus, ein Auto und das Carport beschädigt. Der Gesamtschaden liegt nach jetzigem Sachstand bei ca. 20.000 Euro. Die Polizei bittet, dass sich etwaige Zeugen, die zum oben benannten Zeitpunkt relevante Feststellungen getroffen haben, unter der Telefonnummer 04403 927 115 direkt beim Kommissariat in Bad Zwischenahn melden.

