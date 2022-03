Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei kontrolliert die Oldenburger Autoposerszene +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 25.03.2022 führte die Kontrollgruppe "Autotuning" der Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland ab 16:00 Uhr bis in die Nachtstunden Kontrollen von Kraftfahrzeugen der Poser- und Raserszene sowie der Tuningszene im Oldenburger Stadtgebiet durch.

Während die Beamtinnen und Beamten der Kontrollgruppe regelmäßig im Rahmen ihrer Streifentätigkeit Fahrzeuge von Angehörigen der benannten Phänomenbereiche kontrollieren, nahmen hier speziell für dieses Thema geschulte Beamte an der Sonderkontrolle teil. Im Fokus der Beamtinnen und Beamten standen neben dem Feststellen und Ahnden von sogenanntem Poser-Verhalten, auch die Verfolgung von Verkehrsverstößen wie z.B. überhöhte Geschwindigkeiten, verursachen unnötigen Lärms und illegale technische Veränderungen an den Fahrzeugen. Die Mitglieder der Kontrollgruppe bekamen für den Kontrolltag Unterstützung vom Ordnungsamt der Stadt Oldenburg.

Insgesamt wurden zielgerichtet 21 Fahrzeuge im Hinblick auf etwaige Verstöße überprüft. Hiervon wurden in zehn Fällen Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Innenstadtbereich eingeleitet. In einem dieser Fälle wurde ein Kraftfahrzeugführer mit 72km/h anstatt der erlaubten 50 km/h festgestellt. In einem anderen Fall konnten die Beamten einen BMW der M-Serie auf der Nadorster Straße feststellen, wie dieser in Höhe der Unterführung der Nordtangente mit seinem Pkw neben lauten Fahrgeräuschen auch ein lautes Knallen verursachte. Auch gegen diesen Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verursachens unnötigen Lärms eingeleitet. Den Führer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80,00 Euro. Die Kontrollgruppe "Autotuning" der Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland wurde vor etwa vier Jahren gegründet. Die knapp 30 Beamtinnen und Beamten wurden unter anderem von externen Fachkräften ausgebildet, um die erforderlichen Kontrollen qualifiziert und beweissicher durchführen zu können.

