POL-OL: +++Westerstede: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen im abendlichen Berufsverkehr mit insgesamt sechs verletzten Personen+++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Werbachstraße in Oldenburg. Während die Bewohner am 18. März 2022 von etwa 10.20 Uhr bis 12.35 Uhr kurzzeitig ihr Haus verließen, nutzte ein Einbrecher diese Situation aus, hebelte die Terrassentür auf und stieg in das Einfamilienhaus ein. Der unbekannte Täter ...

mehr