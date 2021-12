Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L628 - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagabend kurz vor 18 Uhr kam es auf der L628 zu einem Auffahrunfall an der Einmündung zu einem Feldweg kurz vor dem Anglersee. Eine 34-jährige BMW-Fahrerin, welche aus Richtung der L546 kam, verlangsamte kurz vor dem Feldweg ihre Fahrt, um in diesen einzubiegen. Der nachfolgende 60-jährige Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch den Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei 8.000 Euro. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch telefonisch (06222/5709-0) zu kontaktieren.

