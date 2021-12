Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unfall zwischen Radfahrerinnen - Unfallverursacherin geflüchtet, Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Ziegelhäuser Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr in Richtung Ziegelhausen als ihr ungefähr auf Höhe der Scheffelstraße eine andere Radfahrerin entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 45-Jährige stark bremsen. Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden. Die Unfallgegnerin, welche ein Mountainbike fuhr, verweigerte die Herausgabe ihrer Personalien und flüchtete schließlich von der Unfallstelle. Sie wird wie folgt beschrieben: 25 Jahre, zierlich, schmales Gesicht, rote Kopfhörer, beige Jacke mit Fell, trug einen Rucksack. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Mountainbike-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell