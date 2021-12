Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf Parkplatz verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen PKW in der Straße Walzrute. Der Volvo war auf dem dortigen Schulparkplatz abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher verursachte am Volvo beim Rangieren einen Streifschaden am Kotflügel. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesloch telefonisch (06222/5709-0) zu melden.

