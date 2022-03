Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbrecher nutzen kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner aus +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Werbachstraße in Oldenburg. Während die Bewohner am 18. März 2022 von etwa 10.20 Uhr bis 12.35 Uhr kurzzeitig ihr Haus verließen, nutzte ein Einbrecher diese Situation aus, hebelte die Terrassentür auf und stieg in das Einfamilienhaus ein. Der unbekannte Täter durchwühlte mehrere Schubladen im Schlafzimmer und erbeutete antike Schmuckstücke. Mit dieser Beute flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 0441-790-4115 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden. (355893)

