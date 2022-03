Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Streit in der Autowaschanlage - Mann greift mit Hochdruckreiniger an +++

Oldenburg (ots)

Wegen einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern musste die Polizei gestern zu einer Autowaschanlage an der Donnerschweer Straße ausrücken.

Den Zeugenaussagen zufolge sollen die beiden Beteiligten gegen 12.40 Uhr mit ihren Fahrzeugen in der Warteschlange vor der Waschanlage gestanden haben. Ein 65-jähriger Oldenburger soll sich zunächst daran gestört haben, dass der vor ihm in seinem Auto wartende 62-Jährige nicht weit genug vorgefahren sei. Nachdem der 62-Jährige kurz darauf in die Waschanlage einfahren konnte, sei der Oldenburger ebenfalls vorgefahren und habe begonnen, sein Auto mit dem Hochdruckreiniger abzuspritzen. Dabei soll er zunächst die Ehefrau des 62-Jährigen, die sich neben der Waschanlage aufhielt, getroffen haben. Daraufhin soll der 62-Jährige gegen das Auto des Oldenburgers getreten und am Außenspiegel gerissen haben. Die beiden Männer hätten nun angefangen, sich gegenseitig mit Beleidigungen zu überhäufen.

Schließlich sei der Streit eskaliert, als der 65-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 62-Jährige aus Neuss habe sich dabei mit dem Hochdruckreiniger gewehrt und den Oldenburger damit verletzt sowie komplett durchnässt.

Erst als eine Mitarbeiterin die Polizei benachrichtigte, ließen die Männer voneinander ab. Die Folge des offenbar vollkommen sinnlosen Streits ist ein verletzter 62-Jähriger sowie zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung. (366135)

