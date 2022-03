Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfallflucht in der Auffahrt der Anschlussstelle Bürgerfelde, Bundesautobahn 293, in Richtung Brake +++

Oldenburg (ots)

+++ Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung befuhr am 20.03.2022, gegen 09:00 Uhr ein rotes Oldtimer-Sportwagencabrio die Alexanderstraße stadteinwärts. An der Anschlussstelle Bürgerfelde biegt der Beteiligte mit seinem Sportwagen nach links auf die Auffahrt der Bundesautobahn 293 in Richtung Brake ab. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät der Sportwagen in diesem Kurvenverlauf des Einbiegens auf die Auffahrt der Anschlussstelle ins Schleudern und prallt nach links in die Schutzplanke. Im Anschluss setzt der unbekannte Führer des Sportwagens seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens lässt sich aufgrund des flüchtigen Sportwagens nicht beziffern.

Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Hinweise zu dem unfallflüchtigen Oldtimer-Sportwagen geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg, Tel.: 04402 9330, zu melden. +++

