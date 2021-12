Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unterschlagung von Amazonpaketen

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (js) Waldweg zwischen Bollensen und Dinkelhausen, Feldweg von der Kesselbergstraße In den Nachmittagsstunden des 18.12.21 wurden auf einem Feldweg zwischen Bollensen und Dinkelhausen drei aufgerissene, leere Amazon-Pakete aufgefunden. Es konnte bisher ermittelt werden, dass sich in einem Paket eine Spielebox und in einem anderen eine Computermaus befunden haben müsste. Die bisherige Schadenssumme beläuft sich auf ca. 40 EUR. Der Inhalt des dritten Paketes muss noch ermittelt werden. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, in Verbindung zu setzen.

