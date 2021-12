Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falscher Polizist hat keinen Erfolg

Northeim (ots)

Northeim, Montag, 20.12.2021, 22.15 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Northeimer reagiert richtig.

Am späten Montagabend wurde eine 75-jährige Northeimerin von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen. Dieser gab an, dass es zu am Nachmittag zu einem Raubüberfall gekommen sei. Nach diesen Worten legte die Northeimerin richtigerweise sofort auf und meldete den Vorfall der Polizei Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell