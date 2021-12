Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Pkw-Fahrer ohne Führerschein erwischt

Northeim (ots)

Northeim, Medenheimer Straße, Montag, 20.12.2021, 16.55 Uhr

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 21.12.2021, 03.00 Uhr

NORTHEIM / NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Zwei Pkw-Fahrer ohne Führerschein gefahren.

Den Anfang machte gestern in Northeim ein 32-jähriger Sudheimer der mit einem Pkw VW die Medenheimer Straße in Northeim befuhr.

Bei der Kontrolle gab er erst an, dass er seinen Führerschein vergessen habe. Nachdem die Kontrolle ergab, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde dies durch den Sudheimer bestätigt.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03.00 Uhr wurde ein 18-jähriger Northeimer mit einem Pkw BMW in der Langen Straße in Nörten-Hardenberg kontrolliert. Dieser Fahrzeugführer konnte ebenfalls bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell