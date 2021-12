Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Wenden Anhänger beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Ahlshäuser Straße, Montag, 20.12.21, 07.40 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 20.12.21, 07.40 Uhr befuhr eine 60-järrige Northeimerin mit einem Omnibus die Ahlshäuser Straße in Opperhausen. Beim Befahren des Wendeplatzes an der Ahlshäuser Straße kam die Northeimerin von ihrer Fahrspur ab und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Es entstanden Schäden in Höhe von ca. 20.000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell