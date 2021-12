Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: _Versammlungen mit anschließenden "Spaziergängen"

Northeim (ots)

Northeim, Am Münster, Montag, 20.12.2021, 18.00 - 19.00 Uhr

Uslar, Innenstadtbereich, Montag, 20.12.2021, 17.30 - 19.15 Uhr

NORTHEIM/USLAR (Wol) - Corona Proteste.

Am Montag kam es erneut zu Protesten im Landkreis Northeim gegen die Corona-Maßnahmen.

In Northeim nahmen an der Versammlung in der Spitze ca. 60 Personen teil. Getroffen haben sich die Teilnehmenden Am Münster und begannen dort ihren "Spaziergang". Ende der Wegstrecke war die "alte Wache" am Markt. Dort wurden mitgeführte Kerzen und Plakate abgelegt.

Während des "Spaziergangs" musste die Polizei mehrmals die Teilnehmenden darauf hinweisen, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen und die Mindestabstände einzuhalten.

In Uslar trafen sich die ca. 12 Teilnehmenden an der Langen Straße. Ende des ebenfalls durchgeführten "Spaziergangs" war das Rathaus in Uslar. Auch hier wurden Kerzen abgestellt.

Beide Versammlungen verliefen durchweg friedlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell