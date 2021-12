Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet - Beifahrerin schwer verletzt

Northeim (ots)

Northeim OT Hollenstwedt, Einbecker Straße / Landstraße 572 / Kreisstraße 406, Montag, 20.12.2021, 07.50 Uhr.

HOLLENSTEDT (Wol) - Beifahrerin eingeklemmt und schwer verletzt.

Am Montagmorgen befuhr ein 93-jähriger Northeimer mit seinem Pkw KIA die Einbecker Straße in Hollenstedt in Richtung der Kreuzung Landstraße 572 / Kreisstraße 406. Mit im Auto befand sich eine 91-jährige Northeimerin.

Der Northeimer überquerte den Kreuzungsbereich in Richtung Northeim trotz Stoppschild und der von rechts kommenden, bevorrechtigten 33-jährigen Moringerin, welche mit ihrem Pkw Skoda in Richtung Stöckheim fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde die 91-jährige Beifahrerin im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem Pkw befreit und anschließend in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Die 33-jährige Moringerin wurde leicht verletzt in ein Northeimer Krankenhaus verbracht.

Der 93-jährige Northeimer blieb unverletzt.

Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und weisen einen Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell