Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Freitag, 17.12.2021, kam es in der Einbecker Ortschaft Kohnsen in der Vardeilser Landstraße in der Zeit von 16.30-17.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Hausbewohner, die in dem Zeitraum nicht zu Haus waren, stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass jemand im Haus war. Die unbekannten Täter sind zu Rückseite des Hauses gegangen und haben hier die Terrassentür eingeschlagen. Im Innern haben sie fast alle Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Nachdem sie Bargeld und Schmuck erbeuten konnten, gelang es ihnen, noch vor der Rückkehr der Eigentümer, das Haus zu verlassen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

