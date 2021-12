Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hausfriendensbruch in leerstehende Habichtsfang-Klinik

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Habichtsfang Nr. 5, ehemalige Klink am Habichtsfang, Zeit: Sonntag, 19.12.2021, gegen 15:25 Uhr. Unbekannte Täter suchten wiederholt die mehr als 10 Jahre leerstehende Klink am Habichtsfang auf und betraten diese. Vermutl. waren es Jugendliche, die zum Chillen die Klinik aufsuchten. Anwohner aus dem Habichtsfang werden gebeten, sachdienl. Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim - Tel. 05382 919200- zu melden.

