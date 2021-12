Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung ( kal )

Einbeck (ots)

Am Sonntag, dem 19. Dezember 2021 kam es um 03:40 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 55-jährigen Taxifahrers in Einbeck im Walkemühlenweg. Nach Angaben des Taxifahrers habe ihm ein Fahrgast nach einem kurzen Streitgespräch eine "Kopfnuss" verpasst. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell