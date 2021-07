Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei fordert Entschärfer an - ein vergessener Koffer könnte teuer werden

Bild-Infos

Download

Horrem (ots)

Am Montag (12. Juli ) wurde ein herrenloser Koffer in der S12 in der Wendeanlage am Bahnhof Horrem gesichtet. Der Triebfahrzeugführer informierte die Bundespolizei, welche das Gepäckstück durch Spezialkräfte des Entschärferdienstes röntgen und öffnen lies. Durch Verspätungen und Zugausfälle könnte das Liegenlassen des Koffers ganz schön teuer für den Besitzer werden.

Gegen 17 Uhr meldete ein Triebfahrzeugführer der S12, dass er einen herrenlosen schwarzen Hartschalenkoffer mit Klebeband am obersten Verschluss in seiner Bahn aufgefunden habe. Die Beamten der Bundespolizei machten sich umgehend auf den Weg nach Horrem, um zu prüfen, ob eine Gefahr von dem Gepäckstück ausgehen könnte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Koffer keine Möglichkeit zuließ, einen Blick auf den Inhalt zu werfen - Spezialkräfte des Entschärferdienstes der Bundespolizei wurden hinzugezogen. Diese fertigten mehrere Röntgenbilder des Gepäckstücks an, ohne dieses zu berühren. Glücklicherweise konnte ein gefährlicher Inhalt ausgeschlossen werden. Der Koffer wurde anschließend geöffnet und überprüft. Durch mitgeführte Dokumente im Inneren konnte auch der Eigentümer des Koffers zeitnah ermittelt werden.

Nun wird geprüft, ob der 42-jährige Reisende aus Eitorf für die Kosten des Einsatzes sowie für die Verspätungen und Zugausfälle belangt werden kann.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell