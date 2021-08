Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210803 Viersen-Süchteln: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Viersen-Süchteln (ots)

Ein 56jähriger Krefelder fuhr am Dienstag gegen 17:50 Uhr mit seinem Fahrrad einen Feldweg von "An der Holtzmühle" in Richtung Tönisvorster Straße. In einer Linkskurve stürzte er und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus./jp (620)

