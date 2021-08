Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Ein Verletzter bei Abbiegeunfall

Kempen (ots)

Ein 81-jähriger Kempener ist bei einem Zusammenstoß auf der Kreuzung Kempener Außenring/Kempener Landstraße/St. Huberter Straße am Dienstag gegen 10.40 Uhr schwer verletzt worden.

Er war in südlicher Richtung, in Richtung Hülser Straße, auf dem Außenring unterwegs und wollte nach links in die Kempener Landstraße einbiegen.

Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 62-jährigen Krefelders, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Kempener so schwere Verletzungen, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme rund eine Stunde lang voll gesperrt. /hei (619)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell