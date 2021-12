Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der B3 mit zwei beschädigten Fahrzeugen

Einbeck (ots)

Einbeck, B3, zwischen Northeim und Alfeld - Am Freitag, dem 17. Dezember 2021, gegen 13:33 Uhr, kam es auf der B3 in Höhe des Zubringers zur L 580 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 38jährige Fahrerin eines Skoda befuhr die B3 aus Richtung Alfeld kommend in Richtung Northeim und wollte nach links auf den Zubringer in Richtung L 580 einbiegen. Hierbei übersah sie die 76-jährige Fahrerin eines Mazda, welche ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 22 000 Euro geschätzt. Personen wurden hierbei nicht verletzt. (at)

