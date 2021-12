Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg,

Göttinger Straße, Samstag, 18. Dezember 2021, 09:15 Uhr,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Zur o.g. Zeit befuhr ein 26-jähriger Nörten-Hardenberger mit einem Opel die Göttinger Straße in Richtung Lange Straße. Dabei übersieht er einen vor ihm an einer Lichtzeichenanlage wartenden VW und fährt auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, insgesamt ca. 5.000 Euro. Die Beifahrerin im VW wird durch den Aufprall leicht verletzt, benötigt jedoch keinen Rettungswagen.

