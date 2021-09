Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brauchten nur knapp zehn Minuten - Autodiebe entwenden Renault Clio

Neuss (ots)

Sonntagnacht (17.09.), in der Zeit von 23 Uhr bis 23:10 Uhr, entwendeten Unbekannte einen blau-metallic lackierten Renault Clio vom Franz-Werfel-Weg in Norf. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die Kennzeichen NE-XE 130 angebracht.

Wer Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib der Autos geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie es den Dieben möglich war, den Wagen in so kurzer Zeit zu entwenden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell