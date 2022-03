Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Falschfahrer auf der Bundesautobahn 293 in Oldenburg++

Oldenburg (ots)

Am 25.03.2022 gegen 20:30 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 293 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord und dem Autobahndreieck Oldenburg-West zu einer Falschfahrt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Friesland mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Nadorst entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf die Autobahn auf. Er fuhr also auf der Richtungsfahrbahn Autobahndreieck Oldenburg-West in Richtung Brake auf. Unmittelbar darauf ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Etzhorn und Nadorst beinahe ein folgenschwerer Verkehrsunfall, der nur durch das besonnene Handeln zweier Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnte. Die Falschfahrt endete im Übergang von der Bundesautobahn 293 auf die Bundesstraße 211, da es bis hierhin zu keinem Verkehrsunfall gekommen ist und auf der Bundesstraße der richtige Fahrstreifen benutzt wurde. Durch die eingesetzten Funkstreifenwagen konnte der Pkw dann im Bereich Loy auf der Bundestraße 211 gestoppt und kontrolliert werden. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

