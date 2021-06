Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Wohnungseinbruch

Philippsburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag Zutritt zu einer Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße in Philippsburg und durchwühlten Schränke und Kommoden. Die Täter waren in der Zeit von 13.15 Uhr bis 22.45 Uhr zugange und nahmen mehrere wertvolle Kugelschreiber und ein Feuerzeug mit. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter Telefon 07256 / 9329-0 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell