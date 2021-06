Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Unter Alkoholbeeinflussung in Gleisbett gefahren

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen in Linkenheim-Hochstetten ereignete.

Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr kurz vor 01:00 Uhr die Karlsruher Straße in Fahrtrichtung Leopoldshafen. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung folgte sie an der Straßenbahnhaltestelle Friedrichstraße nicht der Fahrbahn, sondern der vor ihr fahrenden Straßenbahn. Dies hatte zur Folge, dass die Frau mit ihrem Fahrzeug im Hochgleisbett stecken blieb. Bei der Unfallaufnahme wurde die Autofahrerin einem Atemalkoholtest unterzogen, der einen Wert von über 3 Promille ergab. Die 31-Jährige wurde zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht, der Führerschein einbehalten. Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus dem Gleisbett geborgen werden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

