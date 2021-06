Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Unter Alkoholeinfluss mit Auto in Brückengeländer gefahren

Bretten (ots)

Ein 38-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag auf der Brückenfeldstraße in Bretten offenbar unter Alkoholeinfluss geradewegs in ein Brückengeländer gefahren und hat einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro angerichtet. Er war gegen 04.45 Uhr an der Kreuzung zur Rinklinger Straße angekommen, als er mit seinen VW von der Fahrspur abkam und im Geländer zum Stehen kam. Zeugen waren durch den lauten Krach aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Bretten konnten den Mann kurz danach in der Nähe zu seinem zwischenzeitlich am Fahrbahnrand abgestellten Auto feststellen. Erste Überprüfungen ergaben einen Alkoholwert von mehr als einem Promille. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren ist eine spezielle Reinigung der Fahrbahndecke erfolgt. Der Mann wurde für eine Blutprobe zum Polizeirevier gebracht, wo er auch seinen Führerschein erst einmal abgegeben hatte.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell