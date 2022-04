Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zwischen Montag, dem 04. April 2022 gegen 16.00 Uhr und Dienstag, dem 05. April 2022 um 08.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Schulgebäudes am Großen Kamp-Ost beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-9316-0 entgegen.

Friesoythe - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 12.45 Uhr, kam es im Eichenweg zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund familiärer Streitigkeiten. In dessen Verlauf sollte ein 41-Jähriger aus Lohne in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen 53-jährigen Polizeibeamten leicht. Dieser verblieb dienstfähig.

Friesoythe/Edewechterdamm - Tankbetrug

Am Mittwoch, dem 06. April 2022 um 20.50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw ohne Kennzeichen, das Tankstellengelände in der Altenoyther Straße. Er betankte seinen Pkw und fuhr anschließend, ohne seine Rechnung zu bezahlen vom Tankstellengelände. Das Fabrikat des Pkw kann derzeit noch nicht benannt werden. Auch steht noch nicht fest, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt haben muss. Die Person trug einen Kapuzenpullover und eine Mundnasenbedeckung. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-9316-0 melden.

Saterland- Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Mittwoch, dem 06. April 2022 gegen 17.30 Uhr und Donnerstag, dem 07. April 2022 gegen 06.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude und in eine Fabrikationshalle in der Industriestraße ein. Ob etwas aus dem Bürogebäude entwendet worden ist, steht derzeit noch nicht fest. Aus einem in der Fabrikationshalle abgestellten Pkw wurde Diesel entwendet und diverse Sachbeschädigungen begangen. Die Höhe der entstandenen Sachschäden sind zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter der Telefonnummer 04498-92377-0 entgegen.

