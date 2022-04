Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta - vermisste Kinder aus dem Saterland wohlbehalten an ihren Vater übergeben

Seit Juli vergangenen Jahres galten eine 38-Jährige aus dem Saterland und ihre beiden Kinder (zwei und sechs Jahre alt) als vermisst. Nach der Trennung von dem Kindsvater, einem 59-jährigen Saterländer, war der Mutter das Sorgerecht entzogen worden, unter anderem, weil ihr eine gewisse Nähe zum Reichsbürgertum nachgewiesen werden konnte. Nachdem die 38-Jährige die Kinder nach einer Urlaubsreise nicht wie verabredet zu ihrem Vater zurückgebracht hatte, und der 59-Jährige sie auch im familiären Umfeld der Kindsmutter nicht auffinden konnte, hatte er sich in jüngster Vergangenheit mehrfach eigeninitiativ an diverse Printmedien, Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie auch Social Media Plattformen gewandt, welche ausführlich darüber berichteten.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg führten nunmehr zur Feststellung des Aufenthaltsortes der verschwundenen Kinder: Demnach hielten sie sich zusammen mit ihrer Mutter bei einem 40-jährigen Mann in der Ortschaft Stolpen, Nähe Dresden, auf. Das 2-jährige Mädchen und der 6-jährige Junge konnten am gestrigen Abend im Beisein ihrer Mutter wohlbehalten an der Wohnanschrift des 40-Jährigen angetroffen werden. Sie wurden mit Unterstützung der örtlichen Polizeibeamtinnen und -beamten zunächst durch das Jugendamt Dresden in Obhut genommen und werden im Laufe des heutigen Tages ihrem Vater übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell